L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul ritiro del Napoli in quel di Dimaro. Secondo il quotidiano cresce l’attesa, col passare dei giorni, per l’inizio della preseason del Napoli di Antonio Conte. Tanta la voglia di vedere le prime sedute che dovrebbero essere sin da subito molto intense. Ovviamente parlerà anche il campo con i primi test amichevoli che saranno sicuramente meno probanti rispetto a quelli attesi a Castel di Sangro. Infatti in Trentino gli azzurri se la vedranno prima con i dilettanti dell’Anaune, per poi ospitare il Mantova, neopromosso in Serie B.