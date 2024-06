Napoli, la situazione in difesa

Il Napoli si prepara a costruire la nuova squadra per Antonio Conte, e il primo reparto preso di mira sembra essere proprio la difesa.

Potrebbe esserci una rivoluzione in difesa, con Rafa Marin che sta arrivando dal Real per circa 11 milioni di euro, con i blancos però che mantengono il diritto di recompra per 25 milioni, mentre dall’Atletico continua ad avvicinarsi Mario Hermoso, con il quale Conte ha già avuto dei colloqui privati.

L’obiettivo principale della difesa però resta Alessandro Buongiorno, individuato dall’allenatore salentino come perno del reparto arretrato. L’ostacolo più grande per ora resta il Torino, che non vuole dare via il difensore italiano per meno di 45 milioni, cifra alla quale il Napoli non sembra essere intenzionato ad arrivare.

Fonte: Tuttomercatowb.com