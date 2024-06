Gazzetta – Kvaratskhelia in ritiro a Dimaro in caso di eliminazione della Georgia, previsto incontro con Conte

Secondo la Gazzetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia potrebbe partecipare al ritiro degli azzurri a Dimaro: “Se la Georgia non supererà la fase a gironi dell’Europeo, Khvicha Kvaratskhelia certamente andrà in ritiro a Dimaro. Il calciatore si radunerebbe con la squadra l’8 oppure il 9 luglio per poi recarsi in Trentino Alto Adige per svolgere la prima parte dei due ritiri pre campionato. Nel caso in cui davvero Kvaratskhelia andasse in ritiro a Dimaro, ci sarebbe poi un faccia a faccia con Antonio Conte il quale gli ribadirà l’incedibilità assoluta. Non ci sono offerte che possano far cambiare idea al Napoli in questo senso“.