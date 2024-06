Romano: “Caso Buongiorno: la cifra a cui può arrivare il Napoli”

Fabrizio Romano e Matteo Moretto, esperti di Calcio mercato, commentano il futuro del Napoli su Playback. Dopo la volontà di far sorgere un muro con Kvaratskhelia da parte di Aurelio De Laurentiis, di seguito le parole su Buongiorno:

“Ad oggi l’unica vera squadra che si sta facendo viva su Alessandro Buongiorno, per interesse e disponibilità economica, è il Napoli. Per il Napoli è una priorità, per Conte è una priorità. Lato giocatore, tra Napoli e Buongiorno dal punto di vista del contratto non ci dovrebbero essere problemi. Il punto sarà poi trovare l’accordo economico col Torino. Ad oggi il Napoli è disposto ad arrivare anche a 40 milioni, quindi a fare un super investimento per Buongiorno, bisognerà capire poi il pensiero del Torino e come andrà la trattativa tra i due club. Ma ad oggi in Italia c’è solo il Napoli su Buongiorno“.