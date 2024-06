Pasalic: “Dovremo fare come a Euro 2020, ma questa volta sarà dura. Spalletti? Vi dico la mia”

Mario Pasalic ha parlato nella vigilia della sfida Croazia-Italia, valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024. Sarà una sfida decisiva per le sorti delle due squadre in questo Europeo. Il centrocampista dell’Atalanta ha presentato il match come una gara difficile e speso parole di elogio per Luciano Spalletti: “Scamacca (suo compagno all’Atalanta, ndr) è un top player e Spalletti un re della tattica. Quella con l’Italia sarà una grande sfida“, ha detto Pasalic, concludendo poi dicendo quale dovrebbe essere il loro approccio: “Dovremo fare come nel giugno 2021, quando riuscimmo a battere la Scozia. Anche se questa volta è più dura“.