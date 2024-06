Il Napoli su Vitor Roque: le cifre proposte dal Barcellona

Il Napoli cerca in Spagna un rinforzo per il suo attacco. Il Napoli sarebbe interessato a Victor Roque dal Barcellona. Il calciatore ha trovato poco spazio in questa stagione e il club potrebbe facilmente venderlo.

Si tratta di un classe 2005, desiderato anche da Porto e Atletico Madrid. Il calciatore non rimpiazzerebbe Victor Osimhen ma rafforzerebbe semplicemente il reparto offensivo. L’offerta sarebbe di 30 milioni con possibilità di prestito. Questo quanto riportato dal quotidiano Sport in Spagna.