Gazzetta – Manna incontrerà l’entourage di Spinazzola: i dettagli su una clausola “pro-Napoli”

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si parla di Leonardo Spinazzola. Il terzino è il desiderio di Conte dai tempi dell’Inter. Il nuovo allenatore del Napoli lo considera perfetto per coprire tutta la fascia sia a destra che a sinistra. Ha gamba e qualità, è efficace in entrambe le fasi di gioco e questo tipo di applicazione lo rende un profilo ideale. Tuttavia, la sua carriera parla di numerosi infortuni e questo spaventa il Napoli. Come dimenticare quello di Euro 2020, quando Spina alzò bandiera bianca nel top della sua carriera. “Nei prossimi giorni – scrive la rosea – Manna incontrerà l’entourage di Spinazzola per iniziare a delineare i termini di un accordo, stabilendo i margini di fattibilità. Magari con l’inserimento di una clausola che possa tutelare il Napoli nel malaugurato caso di un lungo stop o che comunque sia legata al numero di presenze complessive”.