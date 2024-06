Gazzetta – Emergenza esterni, in tre potrebbero andare via!

Nel 3-4-3 di Antonio Conte è molto importante la lateralità. I terzini, in particolare, hanno un ruolo fondamentale. Servono giocatori di gamba e polmone per poter giocare nel modulo del nuovo tecnico del Napoli.

Attualmente, però, la questione terzini in casa Napoli è un grosso punto interrogativo. Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Zanoli sono in forte dubbio per la loro permanenza. Anzi, il portoghese sembra essere proprio sicuro del suo addio. Per questo, il Napoli ha bisogno di terzini e sta pensando, tra le varie opzioni, a Leonardo Spinazzola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna.