CdS – Stavolta Di Lorenzo chiama Conte

Il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo avrebbe chiamato l’allenatore Antonio Conte dopo la sconfitta di Italia-Spagna durante gli Europei. A dichiararlo è il Corriere dello Sport.

I discorsi della chiamata non mutano. Il capitano vorrebbe andare via una volta conclusi gli Europei (ricordiamo l’interesse della Juventus), Antonio Conte lo ritiene un pilastro importante per la futura squadra sia in campo che nello spogliatoio. Sicuramente questo botta e risposta durerà ancora a lungo. Non ci resta che aspettare per capire la vera volontà di Di Lorenzo e il suo futuro.