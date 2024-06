CdS – Natan in uscita: quale futuro per lui?

Natan è arrivato in azzurro soltanto un anno fa dal Redbull Bragantino. La stagione difficile del Napoli e l’infortunio hanno reso impossibile al brasiliano di poter dimostrare il suo potenziale. Adesso il Napoli ha due strade che può percorrere per Natan: la prima è venderlo, con il Botafago che lo farebbe tornare in patria dopo solo un anno; la seconda opzione è il prestito, con l’interesse dell’Hellas Verona. La vendita sarebbe un fallimento per entrambe le parti: il calciatore non è riuscito ad esprimersi e il club ha comunque investito del denaro. L’addio permetterebbe di liberare spazio per la batteria di centrali nel modulo di Antonio Conte. Con il prestito agli scaligeri, forse, si potrebbe permettere al giovanissimo di provare a mostrare il suo vero valore. Lo scrive il Corriere dello Sport.