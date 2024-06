CdS – Lindstrom, offerta del Lione: la risposta del Napoli

Il Corriere dello Sport ha fatto sapere nella sua edizione odierna che il Napoli non ha alcuna intenzione di svalutare Jesper Linstrom. Il danese è costato al Napoli 30 milioni, ma non è riuscito a mostrare il suo valore. Gli azzurri, spiega il quotidiano, non hanno alcuna intenzione di svalutare il giovane. Il Napoli, infatti avrebbe rifiutato un’offerta del Lione. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

“Marsiglia e Lione hanno invece messo gli occhi su Lindstrom ma l’intenzione del club è quella di non svalutare quello che rappresenta un investimento da 30 milioni fatto soltanto un anno fa. Il Lione c’ha provato con un prestito con diritto di riscatto, ma a una cifra che non ha soddisfatto il Napoli”.