CdM – Lukaku erede di Osimhen, scelto anche il dopo-Simeone in caso di addio: il nome

Il Napoli si muove sul mercato. Le fasce e l’attacco sono la priorità attualmente sia in entrata che in uscita. L’erede di Osimhen, la prima scelta degli azzurri, è Romelu Lukaku secondo il Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano fa sapere anche che, in caso di addio di Simeone, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Lorenzo Lucca, centravanti appena riscattato dall’Udinese. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La società partenopea ha sempre in testa Lukaku per l’attacco. Per assicurarsi il belga, il Napoli dovrebbe versare una clausola di 44 milioni di euro o quanto meno accordarsi su una cifra: il club londinese non intende darlo nuovamente in prestito. Se dovesse partire anche Giovanni Simeone, la squadra partenopea ha individuato in Lorenzo Lucca (23) il suo sostituto. Sul calciatore, però, si è fiondata anche la Fiorentina”.