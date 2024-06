CdM – Hermoso-Napoli, il giocatore ha abbassato le pretese? Le ultime

Mario Hermoso potrebbe arrivare a parametro zero. Il Napoli sta cercando difensori per completare il tridente difensivo che Antonio Conte potrebbe proporre. Centrali difensivi cercasi: l’arrivo dello spagnolo, quindi, non andrebbe a precludere l’arrivo di Buongiorno. Tuttavia, bisogna anche lavorare per trovare un accordo con Hermoso. Il calciatore, infatti, avrebbe un ingaggio alto. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, potrebbe però aver abbassato le pretese. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

“Si è riaperta con decisione la pista che porta al difensore spagnolo Mario Hermoso (29 anni) in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e quindi sarebbe preso a parametro zero ma con bonus alla firma e commissioni agli agenti. Nelle ultime ore il calciatore avrebbe abbassato le pretese (5 milioni di euro, ndr). Il Napoli sta attendendo gli sviluppi e non ha fretta”.