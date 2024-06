L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul momento difficile di Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano la crisi nera di Di Lorenzo sta avendo ripercussioni anche sul suo Europeo. Dopo la prestazione brutta contro la Spagna, Spalletti potrebbe decidere di tenerlo in panchina lunedì. Il primo obiettivo è quello di evitare che il gruppo si avviti nela sfiducia e, così, ieri prima dell’allenamento il ct ha tenuto a rapporto l’Italia. È evidente che lunedì a Lipsia qualcuno andrà in panchina. Davvero azzardato immaginare che il ct possa ancora schierare Di Lorenzo dall’inizio, pur con tutta la riconoscenza che gli è dovuta. In questo momento Darmian sembra garantire maggiore lucidità e andrebbe a ricomporre la linea interista con Bastoni e Dimarco e con il riconfermato Calafiori come quarto.