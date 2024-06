L’edizione odierna di Rti Esporte ha fatto il punto su una notizia riguardante il difensore azzurro Natan. Secondo il media brasiliano ci sono conferme sull’interessamento per Natan da parte del Botafogo che ha aperto le trattative per il difensore del Napoli. Appena rientrerà dalle vacanze Natan senza le giuste rassicurazioni proverà a convincere i dirigenti del Napoli a lasciarlo partire. Il Botafogo intanto lavora per trovare un accordo economico. Dal club brasiliano filtra per ora la complessità dei negoziati infatti i dialoghi sono in una fase embrionale. Da tempo infatti il Botafogo è interessato a Natan e già lo scorso anno pensava all’azzurro per rinforzare la linea difensiva. Sul fronte del giocatore: senza il giusto spazio, Natan non esclude di tornare in patria