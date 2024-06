Radio Marte – Osimhen rischia di restare a Napoli? Il punto

Sta diventando sempre più complicato trovare una squadra per Victor Osimhen. Per molti i costi sono troppo alti. Pasquale Tina, durante la trasmissione Marte Sport Show di Radio Marte, ha analizzato la situazione del bomber partenopeo sottolineando come, in caso di mancata proposta, questi debba rispondere alla convocazione per il ritiro di Dimaro. Ecco cosa ha detto il noto giornalista:

“Se non arriverà la proposta giusta, Victor dovrà rispondere alla convocazione per il ritiro di Dimaro. Non ha giocato con la Nigeria perché infortunato e non avrà dei giorni di riposo supplementari. Potrebbe unirsi ai compagni insieme a Rafa Marin, che sarà in Trentino sin dall’inizio del ritiro: lo spagnolo sosterrà le visite mediche con la Napoli la settimana prossima, per poi firmare il contratto. Se per Osimhen restasse solo l’Arabia, bisognerebbe comunque aspettare dopo l’11 luglio per una questione di tempistiche del mercato saudita. La sua situazione rallenta gli acquisti del Napoli. Con il rischio che non parta o che vada via solo per delle contropartite tecniche”.