Polonia eliminata, il commento di Zielinski: “Abbiamo fallito”

La Polonia è già la prima eliminata di Euro 2024. A sorpresa, la nazionale di Lewandowski e Zielinski ha perso contro Olanda e Austria. Proprio l’ex azzurro ha commentato la fallimentare avventura della Polonia in questo Europeo ai canali ufficiali della Uefa: “Abbiamo dormito durante i primi 15 minuti. Stavamo camminando, non correndo – ha detto Zielinski – Non abbiamo ostacolato i nostri avversari. Per questo motivo abbiamo subito un gol e questo ci ha svegliato. Abbiamo iniziato a prendere più controllo e all’inizio del secondo tempo sembravamo messi bene, ma poi è crollato tutto. Abbiamo fallito“.