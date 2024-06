Materazzi: “Troppe critiche per Di Lorenzo! Croazia? Vi dico la mia”

Marco Materazzi è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’ex Inter ha difeso Giovanni Di Lorenzo, aspramente criticato per la sua prestazione contro la Spagna. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Vado subito controcorrente perché so cosa vuol dire essere nel mirino: troppe critiche per Di Lorenzo. Ha affrontato il giocatore più incisivo visto in questo Europeo, assieme a Bellingham al debutto: un ‘animale’, e lui era l’unico con la gamba per stargli dietro, scegliendo quel modulo difensivo. Con la Croazia a tre o a quattro? Facile parlare con il senno di poi. Con la Croazia, bastando pareggiare, ti puoi coprire di più e visto che loro danno più punti di riferimento, Mancini potrebbe essere una carta: tanto lui è sempre pronto. Ma bisogna vedere come stanno i giocatori, quello lo sa Spalletti… Bastoni e Calafiori, due mancini, un problema? Luogo comune assurdo”.