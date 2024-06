Martino: “Di Lorenzo ha problemi personali, altrimenti non si spiega. Vi dico la mia sul Napoli di Conte”

La grigia prestazione di Giovanni Di Lorenzo contro la Spagna ha spiazzato un po’ tutti. Il capitano del Napoli è stato uno dei protagonisti principali dello scudetto azzurro ed è sempre stato un titolare inamovibile nell’11 partenopeo. Nell’ultimo anno, però, le sue prestazioni hanno calato molto il livello fino ad arrivare alla brutta prestazione nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo. Il 21enne Nico Williams ha quasi messo in ridicolo l’esperto numero 2 della Nazionale. Carmine Martino ha commentato così la déblacle di Di Lorenzo su Radio Kiss Kiss Napoli:

Sono certo che Di Lorenzo abbia dei problemi personali altrimenti la prestazione contro la Spagna non si spiega. Rafa Marin? E’ un giovane, sicuramente molto forte ma deve inserirsi. Se dovesse arrivare Buongiorno sarebbe un discorso diverso, andrei più cauto su Rafa Marin perchè dev’essere inserito in maniera graduale. 30 mln per Vanderson? E’ uno degli emergenti, potrebbe esplodere proprio a Napoli.

E’ una di quelle figure che il Napoli punta spesso, un po’ come fatto con Fabian che ora è un grandissimo campione. Raspadori-Kvaratskhelia-Lukaku? Ci sarebbe un po’ di tutto, sarebbe un attacco completo. Il Napoli di Conte sarà una signora squadra, se Lukaku venisse al Napoli lo farebbe con la testa giusta”.