Kvara turbato dal futuro: Gazzetta rivela l’offerta del Psg

Sulla Gazzetta dello Sport è possibile leggere un approfondimento sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia. Il fantasista georgiano è ora focalizzato sull’Europeo, ma a Napoli tiene banco l’incertezza sul suo futuro. In realtà, secondo la rosea, Kvara sarebbe turbato da questa incertezza, anche perché il Psg gli ha fatto un’offerta irrinunciabile. “L’esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è però turbato dall’incertezza sul futuro – andrà al Psg, che gli offre la luna, si parla di 11 milioni netti a stagione, o resterà dov’è?“, si legge. “Contro i turchi è rimasto sottotraccia per quasi un’ora. Si è svegliato nell’ultimo terzo di gara, quando ha picconato il fianco destro della Turchia con i suoi scatti. La sua gente si aspettava di più, in patria qualche critica l’ha ricevuta, però le speranze della Georgia sono tutte nei suoi piedi”.