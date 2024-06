Il Mattino – Il Napoli su Spinazzola: la proposta degli azzurri

Diventa sempre più concreto l’interesse del Napoli per Leonardo Spinazzola. Il terzino sarà presto svincolato. Il Mattino svela quale potrebbe essere l’offerta degli azzurri. Questo è quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il nome di Leonardo Spinazzola (31 anni, prossimo a svincolarsi dalla Roma) è tornato prepotentemente in auge dopo un primo sondaggio di qualche tempo fa. Il cursore di fascia è stato praticamente scaricato dal club giallorosso che non gli ha prolungato il contratto in scadenza a fine mese. Dalla settimana prossima, dunque, Spinazzola sarà un “disoccupato” di lusso, con il particolare “status” di svincolato che può fare gola. Il Napoli ha fiutato l’affare, a patto che si riesca a trovare l’intesa con il suo entourage riguardo commissioni, contratto e soprattutto ingaggio. Spinazzola, campione d’Europa con l’Italia di Mancini nel 2021 aveva uno stipendio da 3 milioni di euro alla Roma. Il Napoli sta pensando ad un contratto di un anno più uno con opzione unilaterale (in favore del club azzurro). In pratica una sorta di “gettone” stagionale che potrebbe essere confermato e magari anche rimodulato (sul piano economico) a seconda della prestazione nella prossima stagione agonistica. Il tutto per arrivare in due anni alle cifre percepite attualmente dal giocatore fino a migliorarle (sebbene spalmate in due anni) con il capitolo dei bonus ad obiettivi. La trattativa è aperta, le riflessioni in corso pure”.