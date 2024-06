Iannicelli: “Situazione Osimhen va risolta il prima possibile o rischiamo il disastro che ricordiamo”

Beppe Iannicelli ha detto la sua sulla situazione di Victor Osimhen. Il nigeriano ha una clausola rescissoria che gli permetterebbe di lasciare il club, ma di riempire le casse azzurre. Tuttavia, non sono ancora arrivate proposte concrete. Ecco cosa ha detto il noto giornalista ai microfoni di Radio Marte:

“La situazione relativa al futuro di Victor Osimhen, a mio avviso, va risolta il prima possibile. A ricordo, mi sembra che il nigeriano non abbia mai iniziato il ritiro precampionato sin dai primi giorni a Dimaro, ma non sappiamo ancora cosa potrà succedere nelle prossime settimane. Il Napoli memore di quanto è accaduto nella scorsa stagione calcistica, non può perdere tempo: tutti i calciatori che l’11 luglio saranno al raduno estivo in Trentino, per come la vedo io, dovrebbero sapere il loro destino entro quella data, altrimenti si innesca nuovamente il meccanismo negativo che l’anno scorso ha determinato il disastro che ricordiamo”.