Euro 2024 – Le formazioni ufficiali della sfida tra Portogallo e Turchia, sarà Ronaldo a guidare portoghesi

Alle ore 18 va in scena la seconda sfida del gruppo F, che vede sfidarsi la Turchia e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per le due compagini vittoria nella prima sfida del girone, e per questo si contendono il primo posto. I lusitani oltre a CR7 possono contare su Rafa Leao e Bernardo Silva. Dall’altra parte invece c’è Yilmaz a guidare l’attacco di Montella, supportato da Kokcu, Akturcoglu e Akgun. Queste le formazioni ufficiali del match:

Turchia – Bayindir; Celik; Akaydin; Bardakaci; Kadioglu; Chalanoglu; Ayhan; Kokcu; Akartoglu; Akgun; Yildiz

Portogallo – Costa; Cancelo; Pepe; Dias; Mendes; Fernandes; Pahlinha; Vitinha; Leao; Ronaldo; Silva