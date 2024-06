Euro 2024 – Finisce in parità la sfida tra Georgia e Repubblica Ceca, per Kvara e co. sarà decisiva la sfida col Portogallo

Finisce la prima sfida del sabato di Euro 2024 tra Georgia e Reubblica Ceca. La gara si è chiusa col risultato di 1-1, con il gol nel primo tempo di Mikautadze al 49′ che chiude la prima frazione. Nella seconda parte della gara i cechi si riversano all’attacco in cerca del gol del pari, che arriva con Schick al minuto 59, con la partita che si concluderà poi con lo stesso risultato. Ora le due squadre si trovano ad 1 punto nel girone con Portogallo e Turchia ed attendono l’ultima sfida per provare a guadagnare un posto come miglior terza.