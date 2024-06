Del Genio: “Nonostante una stagione non brillante ci sono stati 2 calciatori che hanno dimostrato il proprio valore”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Se devo fare solo una valutazione dal punto di vista tecnico, quest’anno è stato disastroso, e in una stagione così disastrosa Kvara e Lobotka si sono distinti dimostrando quanto siano forti. Hanno tirato fuori cose importanti e prestazioni di assoluto livello, quindi per almeno tecnicamente parlando si deve ripartire da questi due calciatori. Poi ci sono tante situazioni e tanti malumori che vanno risolti”.