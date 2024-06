CdS – Si chiude un’altra porta per Osimhen? Il punto

Victor Osimhen è in cerca di una squadra. Il rinnovo contrattuale tanto agognato e firmato finalmente circa sei mesi fa, serviva per garantire al nigeriano una nuova squadra per la prossima stagione e al Napoli di guadagnarci sul piano economico. Ad oggi, però, pochi sembrerebbero interessati ad Osimhen.

Attualmente non c’è stata nessuna offerta concreta. Il sogno di Osimhen è la Premier, ma pare che questo sembri svanire giorno dopo giorno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Chelsea è sempre più lontano e lo United e il Psg considerano il costo troppo elevato. Non è escluso che uno dei due club potrebbe inserire una contropartita tecnica per abbassarlo. Forte su di lui sembrerebbe anche l’Arsenal, ma se alla fine l’operazione Gyokers si concretizzerà, le chance di coronare il sogno Premier potrebbero annullarsi definitivamente.