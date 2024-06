L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è alla ricerca di un esterno destro e parallelamente, il ds Manna tiene in piedi anche la trattativa per il brasiliano Vanderson, esterno destro a tutta fascia del Monaco. E’ un profilo che piace, ma anche qui i costi sono notevoli. Il brasiliano chiede 3,5 milioni d’ingaggio, mentre i monegaschi hanno come richiesta di partenza intorno ai 30 milioni. Tra l’altro, su di lui c’è anche il Tottenham e dunque nel Principato puntano a innescare un’asta.