Canovi, operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “Per far partire il mercato sicuramente dobbiamo prima aspettarci delle cessioni. Anche per quanto riguarda il Napoli, ha la possibilità di incassare 200 milioni e di rifare la squadra. Di Lorenzo vuole andar via e penso che alla fine sarà accontentato”.