Sportmediaset – Spinazzola è la prima scelta a sinistra, la situazione

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, desidera un esterno sinistro e ha individuato Leonardo Spinazzola, il cui contratto con la Roma scade a fine mese. La Roma ha già dichiarato che Spinazzola non rientra più nei suoi piani.

Conte vuole assolutamente mantenere in squadra Di Lorenzo e Kvara, nonostante le insoddisfazioni di entrambi. Intanto, proseguono le trattative per rinnovare la difesa, adattandola al modulo a tre tanto caro al nuovo allenatore. I nomi caldi per la difesa sono Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso, secondo quanto riportato da Sportmediaset.