Antonio Conte desidera Romelu Lukaku, ma come riporta Sportmediaset, ci sono i consueti due problemi: la formula e l’ingaggio. Il Napoli preferirebbe un prestito o, nella peggiore delle ipotesi, un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ingaggio, c’è speranza che Big Rom sia disposto a ridursi lo stipendio per tornare a lavorare con il suo allenatore preferito, come ha fatto alla Roma, passando da 11 a 7,5 milioni di euro a stagione.