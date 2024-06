Specchia: “Vi svelo il colpo perfetto per il Napoli, è meglio di Calafiori”

L’allenatore Paolo Specchia è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle notizie di mercato riguardanti il club partenopeo.

Ecco le sue parole: “E’ probabile che, cercando diversi difensori, il Napoli giochi a tre in difesa l’anno prossimo. Di Lorenzo-Hermoso-Rafa Marin? Non conosco tutto di Rafa Marin, ma ha ventidue anni, sarà anche bravo, ma speravo in una scelta di un difensore garantito. Hermoso sì, è già più esperto e conosciuto. Poi se arrivasse anche Buongiorno allora sarebbe perfetto, lui conosce già il nostro campionato”.

Poi Specchia ha continuato: “Preferisco lui a Calafiori, soprattutto se voglio fare una difesa a tre. Calafiori è portato a rischiare di più, ma io sono della vecchia generazione e secondo me il marcatore deve fare il marcatore. Conte non può sbagliare sui calciatori che porterebbe a Napoli, se vuole Vanderson è giusto che glielo diano, ma presto. Il Napoli non può prescindere da una punta forte, fisica, va bene anche Lukaku anche se non è detto che arrivi il Lukaku di tre anni fa”.