Quagliarella: “Di Natale è il calciatore più forte di tutti. Milan, ecco l’attaccante giusto, non è Zirkzee”

Fabio Quagliarella, storico attaccante napoletano, è intervenuto a Sky Sport per consigliare al Milan un giocatore da prendere.

Di seguito le sue parole: “Depay è quello più giusto, con più esperienza, abituato a giocare campionati importanti con squadre importanti. Quando indossi la maglia del Milan, comunque… non è facile giocare a San Siro. Io voto Depay, Zirkzee è un gran bel giocatore, ma è più una seconda punta a parer mio”.

Poi Quagliarella ha continuato: “Di Natale il calciatore più forte di tutti. Pazzesco, faceva gol come e quando voleva. A volte pubblica sui social alcuni video di sue reti e io gli dico di non farlo, perché così ferma lo sviluppo di tanti presunti campioni che al primo tiro in porta pensano di valere tanto. Se vedessero i suoi gol, smetterebbero. Ora, appena uno segna, si parla di convocazione in Nazionale. Io avevo davanti mostri sacri da 30 gol a stagione: ma sono cambiati i tempi…”.