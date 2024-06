Dal Portogallo – Napoli, nessuna offerta per Osimhen e adesso sfuma anche l’Arsenal

Victor Osimhen è da tempo in uscita dal Napoli, ma al momento non sono arrivata offerte che si avvicinano a quota 130 milioni di euro, ossia il valore della clausola. Inoltre, l’Arsenal, l’unica squadra che stava facendo un pensiero più che concreto, stando a quanto riporta il quotidiano portoghese Leonino, è adesso vicina all’acquisto di Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Lo svedese, che ha guidato lo Sporting Lisbona alla conquista del ventesimo campionato della sua storia, con la bellezza di 41 gol in 47 presenze complessive in stagione, era finito anche nelle mire del Napoli nelle ultime settimane.