EURO 2024 – Beffa per Lobotka e Calzona, l’Ucraina batte in rimonta la Slovacchia

I primi 135 minuti della Slovacchia di Calzona e Lobotka in questi europei hanno stupito tutti gli appassionati di calcio. Dopo la vittoria contro il Belgio, ci si poteva aspettare l’exploit contro la più modesta Ucraina, ma il risultato non ha sorriso agli slovacchi. Infatti, nonostante il gol che ha sbloccato la gara in favore della Slovacchia, gli ucraini sono riusciti a ribaltare la gara con due gol nel secondo tempo. Adesso si fa dura per il passaggio del turno, poiché diventa decisiva la gara contro la altrettanto sorprendente Romania, che aveva battuto per 3 a 0 la stessa Ucraina nel primo turno. Lobotka dovrà prendersi la squadra sulle spalle per regalare la gioia della insperata qualificazione agli ottavi ai propri tifosi.