Il Mattino – Dopo Lukaku, per sostituire Osimhen il Napoli pensa a Dovbyk

L’addio pesante che il Napoli dovrà fronteggiare a breve sarà quello del suo bomber, Victor Osimhen. Tra i profili in cima al taccuino del d.s. Giovanni Manna per sostituire Victor c’è Romelu Lukaku, ma come sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino, i partenopei hanno già pronta l’alternativa.

Di seguito quanto riporta il quotidiano: “Nel caso in cui l’operazione non vada in porto, il nome di Artem Dovbyk è più di un’alternativa. Il gigante ucraino del Girona può arrivare dietro il pagamento della clausola da 40 milioni di euro al club spagnolo”.