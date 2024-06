Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Spalletti diverso in nazionale? A Napoli ha fatto benissimo, ma non dimentichiamo che tante partite sono state sbloccate dal nulla dalle giocate di Kvara e a Osimhen. Ed a proposito della partenza di Osimhen spero che il Napoli si rinforzi in altri ruoli perché per sostituire Osimhen sicuramente faremo un passo indietro.

Anche se Lukaku dovesse tornare a buon livello, poi se tutto funziona pure Dovbyk fa i suoi gol ed infatti al Girona li ha fatti ed è ha fatto capocannoniere, ma Osimhen li ha fatti dal nulla. Vedete Scamacca, buon attaccante e se lo metti in condizione uno lo fa e uno lo può sbagliare, ma devi metterlo in condizione. Con Osimhen si partiva quasi 1-0, poi va venduto per tanti motivi, tra cui gli infortuni, ma ci ha fatto vincere”.