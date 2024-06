Varriale: “La Spagna ci ha preso a pallonate! Pessima Italia”

Il giornalista Enrico Varriale ha parlato sul suo profilo X della sconfitta dell’Italia nel match contro la Spagna a Euro2024. Ecco cosa ha scritto:

“Ci hanno preso a pallonate inutile nasconderlo. Poche volte ricordo l’Italia così in difficoltà. Una superiorità quella della Spagna quasi umiliante, poteva finire con 4/5 gol di scarto e dobbiamo ringraziare l’unico giocatore di livello internazionale che abbiamo Donnarumma. Una sconfitta netta che riporta coi piedi per terra chi già paragonava Calafiori a Maldini o Chiesa a Mbappè. Superbia che non deve appartenere a Spalletti. Il CT sa che solo con il gioco si può ridurre il gap di qualità evidente dell’Italia. Proviamoci con la Croazia”.