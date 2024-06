Il Napoli potrebbe lasciar partire Natan dopo una prima stagione non proprio entusiasmante all’ombra del Vesuvio. Per il difensore arrivato nella passata stagione dal Bragatino c’è una richiesta per fare ritorno in Brasile. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari c’è sul numero 3 del Napoli il Botafogo, che potrebbe richiedere il suo prestito annuale.