Secolo XIX – L’Inter vuole battere la concorrenza del Napoli per Leoni: questa la strategia dei neroazzurri

Sono molte le squadre italiane che sono proiettate verso il futuro, e sui taccuini di molti DS è finito il nome del difensore classe 2006 Giovanni Leoni. Il giovane è stato da poco riscattato dalla Sampdoria, ed è finito nel mirino di alcuni top club, tra cui Inter, Napoli, Juventus ed Atalanta. Come riportato dal Secolo XIX i neroazzurri vogliono anticipare la concorrenza, acquistandolo in questa stagione e lasciandolo in prestito in magia blucerchiata per un’altra stagione. Per farlo il club di Marotta è pronto a mettere sul piatto il prestito di un altro giovane, ovvero Alessandro Fontanarosa.