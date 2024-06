Scotto: “Vi faccio il punto della situazione sulla difesa del Napoli”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato in uscita del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Zanoli? Il suo procuratore non è contentissimo di come sono andate le cose alla Salernitana, adesso il ragazzo cerca rilancio e vuole un posto da titolare. Conte valuterà Zanoli in sede di ritiro, ma il Napoli potrebbe cederlo perché l’esterno chiede spazio. Natan ha qualche chance per essere valutato da Conte, vediamo il Napoli come completerà il reparto difensivo. Se parte Ostigard allora il brasiliano può restare. Nel caso Natan partisse lo farebbe solo in prestito. Gaetano? Ha voglia di un club dove può crescere e che creda in lui, il prestito non è più gradito al calciatore. Il suo agente è già a lavoro, sta sondando le piste compatibili per far avere a Gaetano più continuità”.