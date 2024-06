Rai – Conte irremovibile: Di Lorenzo e Kvaratskhelia non si muovono. I dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riferito delle ultime notizie in merito alla situazione di Giovanni Di Lorenzo e di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni della Rai. Secondo quanto riportato, il tecnico Antonio Conte è stato irremovibile: i due calciatori sono incedibili e non partiranno. Questa sua intenzione verrà resa nota anche pubblicamente il 26 giugno, giorno in cui avverrà la sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli. Idee tra l’altro già rese note ad Aurelio De Laurentiis e a Giovanni Manna. Nessun calciatore partirà a meno che non dia il suo via libera. Questa è stata una delle promesse del presidente affinché l’allenatore firmasse. Sul rinnovo del georgiano, le cui tempistiche sono state sbagliate, il tutto avverrà in tempi prossimi. Per lui, è previsto un ingaggio da 5,5 milioni di euro.