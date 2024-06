Ordine: “Conte al Milan sarebbe stato un problema, vi spiego”

Il giornalista Franco Ordine ha parlato nel suo editoriale per MilanNews del Napoli e di Antonio Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Sapete tutti che ho sempre considerato Antonio Conte la grande opportunità, l’occasione per offrire all’ambiente depresso l’elettro-choc di cui ha bisogno per far risalire la lancetta dell’entusiasmo tra i tifosi. A giudicare dalle prime mosse di calcio-mercato provenienti da Napoli, sua attuale casa calcistica, ho capito che a Milanello si sarebbe creato un ulteriore problema. Quale? Semplicissimo. A Napoli, con un gruppo abituato a giocare a 4 da Sarri in poi, lui ha cominciato a preparare l’inversione per passare a 3. Non discuto l’utilità della scelta, ogni allenatore ha il dovere di perseguire la propria idea di calcio. Dico solo che a Milanello avrebbe creato un disorientamento perché il team, profondamente rinnovato già l’anno scorso, sarebbe andato incontro ad un’altra rivoluzione tattica e strategica”.