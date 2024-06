Mpasinkatu: “In questa stagione c’è stato un deprezzamento per Osimhen, il suo sogno resta la Premier”

Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli di Victor Osimhen e del suo prezzo di mercato. Queste le sue parole: “Complicata la situazione Osimhen attualmente, bisogna trovare qualcuno che lo voglia acquistare. In questa stagione ha avuto un leggero deprezzamento e non è stato l’unico. Il valore di un giocatore non si va a giudicare in base ad un anno non grandioso. Il suo sogno è di giocare in Premier League, e lì ci sono due squadre che hanno bisogno di acquistare un centravanti, ovvero Arsenal e Manchester United. Non escludo l’Arabia, ma la sua volontà è di lasciare il segno in Inghilterra”.