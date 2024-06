KKN – Ritiro Castel Di Sangro, staff di Conte entusiasta delle strutture. La sede sarà blindata. I dettagli

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito del ritiro di Castel di Sangro nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nella giornata di ieri infatti, due dei collaboratori di Antonio Conte (precisamente il suo vice Cristian Stellini ed il suo preparatore atletico Costantino Coratti) si sono recati nella cittadina abruzzese per visitare le strutture del ritiro. Entrambi sono ritornati molto soddisfatti sullo stadio, sui campi di allenamento, sugli alloggi e sulla logistica. Inoltre, la sede sarà blindata e inaccessibile per chiunque non sia tesserato della Ssc Napoli, procuratori compresi.