KKN – Casi Di Lorenzo-Kvaratskhelia, scende in campo Conte! Imposto un diktat ben preciso. I dettagli

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato delle novità riguardo alle situazioni contrattuali di Kvhicha Kvaratskhelia e di Giovanni Di Lorenzo nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto da lui riportato, viste le tante dichiarazioni dei procuratori circolate in questi giorni, è sceso in prima linea l’allenatore Antonio Conte, dando un diktat assoluto: Di Lorenzo e Kvaratskhelia non sono sul mercato, sono imprescindibili e non lasceranno la squadra. Inoltre, il tecnico, sempre infastidito da queste voci, spera che la società e gli agenti trovino la quadra in tempi brevi. Non sono previste vie di mezzo.