Gazzetta – Accostato al Napoli, la Roma piomba su Vanderson. I dettagli

La Roma ha messo gli occhi su Vanderson, terzino brasiliano del Monaco di 22 anni, considerato un buonissimo prospetto. Nei giorni scorsi, il calciatore è stato accostato anche al Napoli di Antonio Conte, in quanto ritenuto un ottimo interprete del ruolo di esterno a tutta fascia, anche perché nella squadra del Principato gioca proprio in quella posizione e potrebbe essere un ottimo profilo per il nuovo tecnico. La possibile trattativa però, è frenata dal prezzo del cartellino. Il Monaco infatti, richiede 25 milioni di euro. Oltre questo, c’è l’interessamento del Tottenham tra le varie contendenti. A riportare è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.