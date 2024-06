Euro 2024 – Arriva al fotofinish il pareggio di Jovic: la Serbia riesce ad agguantare il pari contro la Slovenia

A Dortmund è andata in scena la seconda sfida del gruppo C tra la Slovenia e la Serbia. Una partita in cui per i primi 68 minuti c’è stato grande equilibrio, fino a quando Karnicnik non ha battuto Rajkovic portando in vantaggio gli sloveni. Negli ultimi 25 minuti senza Vlahovic e con Jovic a guidare l’attacco i serbi provano l’arrembaggio verso la porta di Oblak, senza però riuscire a trovare la via del gol. Questo fino all’ultimo secondo di gioco, quando da una situazione di calcio d’angolo arriva il pareggio in extremis firmato proprio da Luka Jovic, che di testa batte il portiere dell’Atletico Madrid.