Dopo 13 anni il Napoli torna ad acquistare dal Real: i tre precedenti hanno fatto la storia in azzurro

Dopo 13 anni il Napoli torna ad acquistare dal Real Madrid. Vero è che nel 2013 arrivarono due mostri sacri come Higuain e Albiol e un ottimo calciatore come Callejon, ma l’acquisto di Rafa Marin non è assolutamente da sottovalutare. Non sarà un nome blasonato, è ancora giovane e alle prime esperienze, ma se l’anno scorso l’Alaves ha chiuso al 10° posto in classifica con un ottima difesa è anche merito suo. Un gigante che può giocare centrale e all’occorrenza disimpegnarsi sulla fascia come ha fatto anche nella passata stagione. I 3 precedenti acquisti dal Real fanno ben sperare, Conte lo aspetta in ritiro pronto a plasmarlo e renderlo punto fermo della sua nuova difesa.