Di Canio: “Conte al Napoli? Sono molto curioso di come si ambienterà”

Paolo Di Canio, ex calciatore ed oggi opinionista, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Tra gli argomenti, si è parlato anche dell’approdo di Antonio Conte al Napoli. A tal proposito, queste le sue parole.

“Sono molto curioso, voglio vedere come si ambienterà a Napoli, una città meravigliosa in cui sei sotto pressione e sotto l’attenzione dei tifosi in ogni momento. Mentre in altri posti come Torino o Milano era per lui possibile poter staccare la spina dopo aver lavorato. Rapporto con De Laurentiis? È lì che vedrò il vero Conte, se impedirà al suo presidente di entrare negli spogliatoi. Se non ci riuscirà tutto diventerà più difficile e vorrà dire che anche lui sarà cambiato”.