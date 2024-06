Del Genio: “Qualcuno ha deciso di criticare Manna a prescindere”

Paolo Del Genio, giornalista, ha scritto un messaggio sui suoi profili social in cui elogia il nuovo Ds del Napoli Giovanni Manna per la trattativa che porterà Rafa Marin in azzurro. La società partenopea ha strappato il calciatore al Real a titolo definitivo con diritto di recompra, che potrà crescere ad alcune condizioni e qualora il Napoli lo volesse (10 milioni subito con recompra nel 2026 a 25 milioni e a 35 nel 2027. Qualora il Napoli ritenesse che il calciatore ha disputato un’ottima stagione, può versare ulteriori 10 milioni nelle casse madrilene e vedere queste clausole raddoppiate, 50 per il 2026 e 70 per il 2027). Di seguito, il commento. “Tutti elogiano Manna per la formula dell’ affare Rafa Marin, tranne qualcuno che ha deciso di criticarlo a prescindere. P.S. Come con tutti, anche con Manna da parte mia zero telefonate e zero messaggi”.